THE Top Ten candidates with the best overall performance nationally in six NSSC Ordinary Level Subjects are:

1. Dennis Hamutenya – 89.27%

2. Max Mwifi – 88.04%

3. Elizabeth Shixungileni – 86.66%

4. Mateus Bulezi – 86.61%

5. Kenneth Tjombe – 86.33%

6. Taimi Asino – 85.76%

7. Twapewa Iita – 85.36%

8. Ingrid Meesher – 84.96%

9. Chrisley Bampton – 84.62%

10. Nuanco Anderson – 84.33%